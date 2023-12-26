Ankara merkezli 4 ilde 'terör' operasyonu: 16 gözaltı

Bölücü terör örgütü adına sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 16 şahıs Ankara merkezli operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:49
Ankara merkezli 4 ilde 'terör' operasyonu: 16 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün tespit ve deşifre edilmesine yönelik Ankara merkezli Ağrı, Erzurum ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınırken şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ve bu tüfeklere ait 14 adet fişek ile çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında olan 16 şüphelinin gerekli adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Ankara Operasyon Terör

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