Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi düzenleyen 22 kişi yakalandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 13:37

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site üzerinden yurttaşlara kasko ile sigorta poliçesi düzenlendiğini ve çalıntı kredi kartları bilgileriyle fatura ödemeleri gerçekleştirildiğini belirledi.

Ankara merkezli 8 ilde 23 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakalandı.

Kalan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.