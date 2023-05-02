Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başsavcılık soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
12 KİŞİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
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