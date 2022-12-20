Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı

AA
20 Aralık 2022 Salı, 09:31
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 4 Nisan 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından takip altına alınıp okul dönemleri ve ilişiklerinin kesilmesi sonrası FETÖ'ye döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği açıklandı.

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fetö gözaltı

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