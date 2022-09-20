Ankara merkezli IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Ankara merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, daha önce yakalanarak gözaltına alınan IŞİD terör örgütü mensuplarından ele geçen dijital materyallerde "kazıma" yöntemiyle geri getirilen görüntüler ve örgüte müzahir internet sitelerinde propaganda amaçlı yayımlanan görüntüler incelendi.
Yürütülen koordineli çalışmalar sonunda elde edilen videoları tek tek inceleyen istihbarat ve terör polisi, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri anlaşılan ve daha önce Türkiye'ye girdikleri belirlenen şüphelilerin açık kimliklerini tespit etti.
MATERYALLERE EL KONULDU
Harekete geçen polis ekipleri, Ankara'da ikamet eden 7 şüpheli ile Konya, Kayseri ve Gaziantep'te ikamet eden yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
Şüphelilerin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
- KPSS'de yeni skandal!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu