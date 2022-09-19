Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te, polis ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekiplerin yaptığı araştırmada ismi açıklanmayan 2 şüphelinin IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği saptandı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
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