Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama!

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik 13 Aralık Salı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 25'i tutuklandı.

AA
15 Aralık 2022 Perşembe, 23:26
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladığını belirlemesi üzerine 13 Aralık'ta Ankara Merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 47'si serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Serbest bırakılan şüphelilerden 19'u hakkında sulh ceza hakimliği adli kontrol uygulanmasına karar verdi.


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