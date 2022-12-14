Midesindeki 155 kapsül uyuşturucuyu üç günde çıkardı
Yalova'da midesinde uyuşturucu çıkan Fas uyruklu şüpheli tutuklandı. Yolcunun midesinde 155 kapsül olduğu belirlendi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen bir taksiyi durdurdu.
Araçtaki Fas uyruklu yolcu Z.Z'nin davranışlarından şüphelenen ekipler, bu kişinin üzerinde şeffaf poşette 39 kapsül uyuşturucu ele geçirdi. Bu poşetteki maddenin, ülkesinden yutarak midesinde getirdiği uyuşturucunun bir bölümü olduğu anlaşıldı.
3 GÜN BOYUNCA HASTANEDE TAKİP EDİLDİ
Yalova Devlet Hastanesinde tomografi cihazı ile gerçekleştirilen iç beden görüntüleme muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsüller olduğunun tespit edilmesi üzerine şüphelinin bunları doğal yollarla çıkarabilmesi için 3 gün boyunca hastanede takibi yapıldı.
Tıbbi gözlem süreci boyunca Z.Z'nin mide ve sindirim sisteminde bulunan 155 kapsül çıkarıldı. Zanlının 194 kapsülün içinde 1 kilo 545 gram reçine esrarı yurda soktuğu belirlendi.
Tedavisi ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu