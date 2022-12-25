Ankara müftüsünden fetva: Zebra eti helal
AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi. Çınar’ın zebra ve çekirgeyi de “yenilmesi helal” hayvanlar arasında sıralaması dikkat çekti.
AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek ve yenilemeyecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi.
Çınar helal olan kara hayvanlarına koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları gösterdi. Türkiye’de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların, “etinin yenmesi helal” hayvanlar arasında gösterilmesi dikkat çekti. ABD’de bir kilosu ortalama 4 bin TL olan zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında.
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