Ankara müftüsünden fetva: Zebra eti helal

AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi. Çınar’ın zebra ve çekirgeyi de “yenilmesi helal” hayvanlar arasında sıralaması dikkat çekti.

Sefa Uyar
25 Aralık 2022 Pazar, 04:00
Ankara müftüsünden fetva: Zebra eti helal
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AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek ve yenilemeyecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi.

Çınar helal olan kara hayvanlarına koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları gösterdi. Türkiye’de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların, “etinin yenmesi helal” hayvanlar arasında gösterilmesi dikkat çekti. ABD’de bir kilosu ortalama 4 bin TL olan zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında. 


AKP Hasan Çınar Müftü

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