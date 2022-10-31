IŞİD'in sözde 'kadısı' ve 'fetva sorumlusu' tutuklandı
Adana'da terör örgütü IŞİD’ın Yamaçlı Grubu’na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı, 1’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.H.’nin (52), örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde ‘fetva sorumlusu’ olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta terör örgütü IŞİD saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin adreslerini saptayan TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlerde, şüphelileri gözaltına aldı.
SÖZDE 'FETVA SORUMLUSU'
Emniyet'e götürülen şüphelilerden A.H.’nin, Suriye’de terör örgütü El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin IŞİD’ın eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.’nin, örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde ‘fetva’ sorumlusu olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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