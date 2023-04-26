Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı mı? Ankara-Sivas arası kaç dakika sürecek? Ankara-Sivas hızlı tren biletleri ne kadar?
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı hizmete açılıyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı mı? Ankara-Sivas arası kaç dakika sürecek? Ankara-Sivas hızlı tren biletleri ne kadar?
Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate düşürecek Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışı bugün gerçekleştirilecek. Hattı kullanmak isteyen yurttaşlar Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile ilgili ayrıntıları araştırıyor.
ANKARA-SİVAS ARASI KAÇ SAAT OLACAK?
Ankara-Sivas arasında demir yolu ile olan mesafe, 603 kilometreden 405 kilometreye, demir yolu ile 12 saat olan seyahat süresi ise 2 saate düşecek.
ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI AÇILDI MI?
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın 26 Nisan'da açılacak.
ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HANGİ DURAKLARDAN GEÇECEK?
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.
ANKARA-SİVAS HIZLI TREN BİLETLERİ NE KADAR?
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bilet fiyatları henüz açıklanmadı.
TÜRKİYE'DE HIZLI TREN
Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.
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