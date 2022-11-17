Ankara Ufuk Üniversitesi'nde 'yüksek faturalar' nedeniyle çalışanlara maaş ödemesi yapılmadı
Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nden edinilen bilgiye göre yönetimin ödemeleri yapmakta güçlük çektiği, borçlar için kredi çekildiği kaydedildi.
Ankara Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarının kasım ayı maaşları hesaplara yatırılmadı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çalışanlara maaş günü öncesinde ve sonrasında resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçen aylarda da benzer durumların yaşandığı belirtilirken, hastane yönetiminin ödemeleri yapmakta güçlük çektiği, borçlar için kredi çekildiği kaydedildi. Ayrıca, üniversite hastanesinde Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle hekimlere tanınan taban ek ödeme ve teşvik ödemelerinin de ağustos ayından bu yana verilmediği öğrenildi.
İŞTEN ÇIKARILDILAR
Edinilen bilgiye göre, hastanede bir süredir süren ekonomik kriz nedeniyle çalışanlara zam yapılmadı ve çok sayıda personel de yakın zamanda işten çıkarıldı. Sağlıkçılar, konuyla ilgili CİMER’e ve YÖK’e şikâyet dilekçeleri yazdıklarını ve seslerini duyurmak için başka yöntemlere de başvuracaklarını vurguladı.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Baytemür, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Üniversite hastaneleri için de devlet desteğinin önemli olduğunu söyledi.
‘RANT’ İDDİASI
Baytemür, hastane arazisinin rant iddialarıyla gündeme gelen Next Level AVM ile yan yana olduğuna da dikkat çekerek “Hastaneye yönelik başka bir plan mı var sorusu akıllara geliyor” ifadelerini kullandı.
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