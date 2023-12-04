Ankara Üniversitesi öğrencilerinden ‘şeker ezmeli’ protesto!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:57

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:57

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ‘beslenme, barınma, ulaşım ve eğitim’ gibi özlük haklarına dikkat çekmek için bugün Cebeci Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, Mülkiye’nin geleneği olan ‘şeker ezme’ protestosu yaptı.

Polis, öğrencilerin üniversite giriş kapısında açıklama yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine öğrenciler, açıklamayı üniversitenin giriş kapısına uzak bir yerde yapmak zorunda kaldı.

“Doymak, barınmak, ulaşmak ve okumak için bir aradayız” pankartı açan öğrenciler, “Yurtta aç, kampüste aç, her yerde aç”, “Akademi biat etmez”, “Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek”, “Ölmeye değil, okumaya geldik” dövizleri taşıdı.

"BARINMA HAKKIMIZ GASP EDİLİYOR"

Daha sonra öğrenciler adına şu açıklama yapıldı:

“Bugün iktidar yaratığı, baskı ortamı ve yıldırma politikaları ile sesimizi kısmaya çalışıyor. Faşist çeteler üniversitelerimizde kurumsallaşarak üniversitelerimiz sarayın arka bahçesi haline getirilmek isteniyor. Üniversitelerde düşünce ve ifade özgürlüğü baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Bizler yaratılmak istenen makbul öğrenci profilinizi kabul etmiyoruz. Okumaya geldiğimiz kentlerde barınma hakkımız gasbediliyor. Niteliksiz yurt koşulları ve ihmalleriyle canımıza kastediliyor.

"YEMEKHANEYE YÜZDE YÜZ ZAM"

Okumak isterken her bir koldan yapılan zamlarla ekonomik krizin faturası biz üniversitelilere kesiliyor. En yüksek üniversiteler arsında yer alan Ankara Üniversitesi okulun bileşenlerine sormadan yemekhaneye yüzde yüzlük bir zam yaptı.

"ESKİ AKP MİLLETVEKİLİNİ REKTÖR OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye siyasetine yön veren Mektebi Mülkiye’nin 164. kuruluş yıl dönümünde yineliyoruz. Abdülhamitlere karşı şeker ezenlerin geleneği ayaktadır. Devraldığımız geleneğin direniş bayrağı hep birlikte ellerimizde dalgalanmaya devam edecek. Tarihimizden aldığımız direniş ve mücadele mirasımızla iktidarın umutsuzluk rüzgarını yönünü biz değiştireceğiz.

Bugün üniversitelerimiz tepeden inme kararlar ve atamalar ile niteliksizleştiriliyor. Ankara Üniversitesi’ne atanan ve üniversitemiz ile hiçbir bağı olmayan eski AKP Milletvekili Necdet Ünüvar’ı rektör olarak kabul etmiyoruz. Kampüs yaşamımıza müdahilliğine, hocalarımız ve akademi üzerine kurduğu baskıya karşı direniyoruz.

Türkiye siyasetine yön veren Mektebi Mülkiye’nin 164. kuruluş yıl dönümünde yineliyoruz. Abdülhamitlere karşı şeker ezenlerin geleneği ayaktadır. Devraldığımız geleneğin direniş bayrağı hep birlikte ellerimizde dalgalanmaya devam edecek. Tarihimizden aldığımız direniş ve mücadele mirasımızla iktidarın umutsuzluk rüzgarını yönünü biz değiştireceğiz."