Foçalılardan JES protestosu: 'Rant projelerine hayır'

Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:19

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:19

Foçalıların 'JES'e hayır' demek için bir araya geldiği ve birçok siyasi parti temsilcisi, belediye meclis üyesi ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de katıldığı eylemde basın açıklamasını platform sözcüsü Ramis Sağlam yaptı.

Eylemde katılımcılar "Havamıza, Suyumuza, Toprağımıza Sahip Çıkıyoruz", "JES istemiyoruz", "Rant Projelerine Hayır", "Tarım ve Yaşam Alanlarına Sahip Çıkıyoruz", "Foça' ya Sahip Çık Başka Foça Yok" dövizleri ve sloganları eşliğinde yürüyüş ve basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Platform sözcüsü Ramis Sağlam JES projesi iptal edilinceye kadar süreceğini belirterek tüm doğa dostları ve Foça'lıları birlikte mücadeleye çağırdı.