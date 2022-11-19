Ankara Üniversitesi'nde dekanın şoförü intihar etti

19 Kasım 2022 Cumartesi, 06:25

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen’in şoförü Ayhan A., makam odası yanındaki odada yaşamına son verdi. Prof. Dr. Özen’in de makamında olduğu sırada yaşanan olay sonrasında soruşturma başlatıldı. Ayhan A'nın borçları nedeniyle intihar ettiği değerlendiriliyor.

T24’te yer alan habere göre, olay 17 Kasım’da Prof. Dr. Muharrem Özen’in makam odasının yanında sekreteryası ile iç içe bulunan ve koruma ve şoförlerin kullandığı odada meydana geldi. İddiaya göre Ayhan A., Özen’in korumasına ait silahla yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Makam odasında misafirleriyle toplantı halinde olan Özen ve misafirlerinin odadaki yalıtım nedeniyle silah sesini duymadıkları, korumanın sesi üzerine odadan çıkarak, Ayhan A’nın cansız bedeni ile karşılaştıkları öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Ayhan A’nın bir süredir borçları nedeniyle çıkmaza girdiği ve bu nedenle intihar ettiği değerlendiriliyor.