Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı

15 Kasım 2022 Salı, 16:53

İETT otobüsünde sinir krizi geçiren bir yolcu şoföre saldırdı. Yolcuyu annesi ve diğer yolcular güçlükle sakinleştirdi. Sinir krizi geçiren yolcu otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başlarken, annesi fenalık geçirdi. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelirevler Yenibosna’da İETT otobüsünde iddiaya göre, sinir krizi geçiren Enes isimli bir yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre küfürler eden şahsı annesi, yakınları ve yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Sinir krizi geçiren şahıs otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başladı. Anne en son oğlunun önüne oturup şoförün yanına gitmemesi için tutmaya çalıştı. Kadın bir süre sonra fenalaştı.

Otobüste bulunan bir kadın yolcu da “Oğlum yapma benim kalbim var" diye bağırdı.

Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.