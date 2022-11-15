Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı
İstanbul'da otobüste sinir krizi yaşayan bir yolcu, şoföre saldırdı. Sinir krizi geçiren şahsı, annesi ve diğer yolcular güçlükle sakinleştirdi.
İETT otobüsünde sinir krizi geçiren bir yolcu şoföre saldırdı. Yolcuyu annesi ve diğer yolcular güçlükle sakinleştirdi. Sinir krizi geçiren yolcu otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başlarken, annesi fenalık geçirdi. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelirevler Yenibosna’da İETT otobüsünde iddiaya göre, sinir krizi geçiren Enes isimli bir yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre küfürler eden şahsı annesi, yakınları ve yolcular sakinleştirmeye çalıştı.
Sinir krizi geçiren şahıs otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başladı. Anne en son oğlunun önüne oturup şoförün yanına gitmemesi için tutmaya çalıştı. Kadın bir süre sonra fenalaştı.
Otobüste bulunan bir kadın yolcu da “Oğlum yapma benim kalbim var" diye bağırdı.
Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'