Ankara Üniversitesi'nde öğrencilere ikinci saldırı!

Ankara Üniversitesi'nde ülkücü bir grup bazı öğrencilerin sınava girmesini engellemeye çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:17
Abone Ol google-news

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda “ülkücü” oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü.

Kampüste bu durumun iki gündür sürdüğü belirtilirken; zaman zaman gruplar arasında masa, sandalye, taş, şişe atılması görüntülere yansıdı. Araya giren üniversite güvenlik görevlileri iki grubu birbirinden uzaklaştırdı.

Görüntülerde, bir öğrencinin, “Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede” demesi dikkat çekti. Bazı öğrenciler de bu sırada “SBF, Cebeci faşizme mezar olacak” sloganları attı.

Dün üniversite girişinde saldırıya uğrayan öğrenciler, sınava sokulmamakla da tehdit edilmişti.


Ankara Üniversitesi öğrenci saldırı

İlgili Haberler

Ankara Üniversitesi öğrencilerinden ‘şeker ezmeli’ protesto!

Ankara Üniversitesi öğrencilerinden ‘şeker ezmeli’ protesto!
Ankara'da sınava girmek isteyen öğrencilere saldırı girişimi: 'Faşistlerin saldırısına uğradık'

Ankara'da sınava girmek isteyen öğrencilere saldırı girişimi: 'Faşistlerin saldırısına uğradık'
AKP'nin yerel seçim planı... Ankara’da adaylar 15 Ocak’ta açıklanacak

AKP'nin yerel seçim planı... Ankara’da adaylar 15 Ocak’ta açıklanacak

En Çok Okunan Haberler