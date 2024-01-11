Ankara Üniversitesi'nde öğrencilere ikinci saldırı!
Ankara Üniversitesi'nde ülkücü bir grup bazı öğrencilerin sınava girmesini engellemeye çalıştı.
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerinin bulunduğu alanda “ülkücü” oldukları iddia edilen bir grubun bazı öğrencilerin sınava girmesini engellediği öne sürüldü.
Kampüste bu durumun iki gündür sürdüğü belirtilirken; zaman zaman gruplar arasında masa, sandalye, taş, şişe atılması görüntülere yansıdı. Araya giren üniversite güvenlik görevlileri iki grubu birbirinden uzaklaştırdı.
Görüntülerde, bir öğrencinin, “Burada öğrenciler sınavına giremiyor, eğitim hakkımız engelleniyor. Can güvenliğimiz tehlikede” demesi dikkat çekti. Bazı öğrenciler de bu sırada “SBF, Cebeci faşizme mezar olacak” sloganları attı.
Dün üniversite girişinde saldırıya uğrayan öğrenciler, sınava sokulmamakla da tehdit edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi