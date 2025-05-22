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Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergahı belli oldu mu?

Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergahı belli oldu mu?

22.05.2025 12:38:00
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Haber Merkezi
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Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergahı belli oldu mu?

Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşım hizmetlerini iyileştirmek amacıyla metrobüs projesi için çalışmalar başlatıldı. Peki, Ankara'ye metrobüs mü geliyor? Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergahı belli oldu mu?

ABB'ye bağlı EGO Genel Müdürlüğü, şehir içi toplu taşımayı güçlendirmek için yeni nesil metrobüsleri devreye alıyor. Peki, Ankara'ye metrobüs mü geliyor? Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergahı belli oldu mu?



ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede metrobüs alım sürecinin sürdüğünü duyurdu.

ANKARA METROBÜS GÜZERGAHI NE OLACAK?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınması planlanan metrobüsler için üç ayrı güzergahta fizibilite çalışmaları devam ediyor. Projelendirilen hatlar şu şekilde:
Yenikent – Ulus – Karapürçek,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).

METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yeni nesil metrobüsler çift körüklü olacak ve 25 metre uzunluğa sahip bulunacak. Araçlar, en az 270 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek; 29 oturma alanı ve 2 adet tekerlekli sandalye bölmesi ile engelli erişimine de uygun şekilde tasarlanacak.

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