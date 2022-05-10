Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı 6 yıldır dolar öğütüyor

10 Mayıs 2022 Salı, 09:25

Hazine garantili projelerden birisinde daha hedeflerin tutmadığı görüldü. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, hedef tutmadığı için 6 yıldır dolar öğütüyor. 2016'dan 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar YHT garı için Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 40 milyon dolar ödendi. 2022 yılının ilk üç ayında da hedef tutmadı.

HATA PAYI BÜYÜK

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2 milyon 666 bin yolcu garantisine rağmen 491 bin 926 kişi geldi. Hata payı yüzde 81.55 oldu. Şirkete üç ay için ödenecek garanti tutarı da 4 milyon dolar olacak. YHT garının 2016'daki açılışından kamuya devir tarihi olan 2037'ye kadar toplam 106 milyon yolcu garantisi var ve ödemeler 15 yıl daha devam edecek.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara YHT Garı'ndaki yolcu garanti ödemelerini açıkladı. 2022 yılının ilk üç ayı için 2 milyon 666 bin 667 yolcu garanti edildi, gerçekleşen yolcu sayısı ise 491 bin 926 oldu. Gar için hata payı yüzde 81.55 olarak hesaplanırken, şirkete üç ay için ödenecek garanti tutarı da 4 milyon dolar olacak.

MİLYONLARCA DOLAR

2021 yılında da yolcu garantisi yüzde 86 sapmayla tutmamış ve 8 milyon yolcu garantisine rağmen YHT garına 1 milyon 93 bin 790 yolcu gelmişti. Yavuzyılmaz, 2021 yılı için de devlet kasasından 14 milyon 600 bin doların şirketin cebine gittiğini açıkladı.

GARANTİ TUTSA DA TUTMASA DA ÖDENİYOR

KÖİ projelerinden olan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda 2016-2017 döneminde 2 milyon, 2018-2019 döneminde 5 milyon yolcu garantisi verildi. Bu garanti 2020-2021'de 8 milyon yolcuya yükseldi. Tren garında yıllık yolcu garantisi tutsa da tutmasa da, her koşulda Hazine tarafından görevli şirkete ödeme yapılıyor. Yolcu garantisi içinde kalan rakamlar için yolcu başına 1.5 dolar +KDV, yolcu garantisi üzerindeki rakamlar için de yolcu başına 0.5 dolar+KDV ödeme yapılıyor.

YOLCU GARANTİLERİ