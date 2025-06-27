Ankara yürüyüşünün ikinci gününde emekçiler sınav yapan bir kurs önünde eylemdeydi: Özel sektörde öğretmene tatil yok

Taban maaş uygulamasının yeniden yasalaşmasını, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin zorunlu hale getirilmesini, eğitim emekçileri için ayrı bir işkolunun kurulmasını ve kamudaki meslektaşlarıyla aynı özlük haklara sahip olmayı talep eden özel sektör öğretmenleri Ankara yürüyüşünün ikinci gününde dün Pendik’teydi. Öğretmenler, emek sömürüsünü temsilen o sırada sınav yapan özel bir kurs merkezi önünde toplanarak açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kamudaki meslektaşlarımız yaz tatili hakkını kullanırken burada arkadaşlarımız hukuksuz şekilde çalıştırılıyor. Burada biz değil, kurumu denetlemek için Milli Eğitim Bakanlığı olmalıydı. Buradaki sınav öğrenciler için değil milli eğitim komisyonu ve Bakanlık içindir” ifadelerine yer verildi.

'BİTMEYEN MESAİ, SIFIR GÜVENCE'

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Duygu Ergen, günlerinin nasıl geçtiğini Cumhuriyet’e anlattı: “Gözlerini saat 6.00’da açar, çoğu zaman kahvaltı yapacak vakti bile bulamaz. Okulun servis imkânı yoktur, ulaşım masrafı kendi cebindendir. Gün, ders anlatmakla sınırlı değildir, nöbet görevi, etüt, kulüp çalışması, sınav gözetmenliği, veli görüşmeleri ve kurum içi toplantılarla geçer. Resmiyette 5-6 saatlik ders üzerinden ücret alır ama fiilen 10 saat okulda kalır. Evine döndüğünde saat 20.00’yi bulur. Ancak mesai bitmez. Ertesi günün ders planı hazırlanacak, sınavlar okunacak, öğrenci dosyaları güncellenecektir. Ay sonu geldiğinde eline geçen maaş, çoğu zaman asgari ücret seviyesindedir.”

“Sigorta, ya asgariden yatar ya da hiç yatırılmaz” diyen Ergen, “Bazı öğretmenler yıl boyu ‘giriş-çıkış’ yapılarak güvencesiz çalıştırılır. Tatil dönemlerinde dahi işsizlik ve belirsizlik vardır. ‘Sözleşmenizi yenileyeceğiz’ denir ama son anda vazgeçilir. Sendikalı olduğu için işten atılan meslektaşlarını bilir. İtiraz etse, kapı gösterilir. Sessiz kalırsa ezilir” diye konuştu.