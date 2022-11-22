Ankara'da 17 yaşındaki Kader tüfekle öldürüldü: 'Birileri birilerini koruyor'

22 Kasım 2022 Salı, 17:26

Kader Yiğit, 20 Kasım Pazar günü Ankara'da 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada Y.C.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Y.C.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.C.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"FAİLLER KORUNUYOR"

Cumhuriyet'e konuşan Kader'in ağabeyi Gökhan Yiğit, olayın "kaza" olmadığını, faillerin birbirlerini koruduklarını belirtti.

Olayın tam olarak aydınlanmadığını aktaran Yiğit, "Şakalaşırken olduğunu söylüyorlar. Altı kişilermiş. Dört erkek, Kader ve Kader'in bir kız arkadaşı varmış. Fail cezaevinde ama onun yanında olup da onu koruyan birilerinin de olduğunu düşünüyoruz. Bir el göğsüne ateş edilmiş. Biz faili önceden tanımıyorduk" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin polise verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu anlatan Yiğit, olaya tanıklık edenlerin tehdit edildiğini düşündüklerini söyledi. Pazar günü ile ilgili konuşan Yiğit, akşam saatlerinde cinayet büronun kendisini aradığını ve "Kardeşiniz vurulmuş olabilir. Teşhis etmeniz gerekiyor" dediklerini belirtti.

"TEHDİT EDİLİYOR OLABİLİR"

Adli tıp kurumuna giderek cenazeyi teşhis ettiğini ve kardeşinin vurularak öldürüldüğünü o an anladığını söyleyen Yiğit, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Faili tutuklamışlar. Olay yeri incelemesi hala devam ediyor. Şu an sadece bir kişi cezaevinde. Kız kardeşimin kız arkadaşının ifadeleri de çelişkili. Tehdit ediliyor olabilir. Birileri birilerini koruyor. Bu olayın duyulmasını istiyoruz."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre 2021 yılında Türkiye’de 217 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.