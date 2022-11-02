Kadın cinayetinde 6. duruşma: Rukiye Akgül'ün davası ertelendi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Antalya'da iki çocuk annesi 31 yaşındaki Rukiye Akgül, evli olduğu Emrah Akgül (33) tarafından 2021 yılında öldürüldü.

Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül ise sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında, başına çubukla defalarca vurarak eşini öldürdü. Daha sonra polise teslim olan Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün, kadın cinayetinin 6. duruşması görüldü.

30 Kasım'a ertelenen duruşma ile ilgili Cumhuriyet'e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve davanın avukatlarından Saadet Öztürk, “Tanık dinleme aşaması bitti. Otopsi gibi raporlar tamamlandı. Bilirkişi incelemesine ilişkin henüz rapor gelmedi. O rapor da geldikten sonra muhtemelen savcı mütalaasını verecek. Muhtemelen kasten öldürmeyle ilgili karar gelecek ve ceza alacak” dedi.

Öztürk çocukların ise anneannelerinin yanında kaldığını belirtti.