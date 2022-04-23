Ankara'da 23 Nisan coşkusu: TBMM'de 'Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları' oturumu

23 Nisan 2022 Cumartesi, 14:14

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, çocukları selamlama konuşmasının ardından TBMM Başkanlığı için bir değişim önergesi olduğunu söyleyerek, "Önergeyi okutacağız, yürürlüğe koyacağız ve başkanlık divanı üyelikleri için seçim yapacağız" dedi.

Meclis Başkanlığı'na Havva Dilay Gülez, katip üye Zehra Kılınç ve Poyraz Ahmet Şahin'in seçilmesi için hazırlanan önergeye bir çocuğun ret oyu vermesi üzerine Başkan Şentop, gülerek CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e "Muhalafet her yerde Özgür" dedi. Önergenin kabul edilmesinin ardından 'Milletin Çocukları Meclis’in Çocukları' özel oturumu başkanlığına Havva Dilay Gülez, katip üyeliklerine ise Zehra Kılınç ve Poyraz Ahmet Şahin seçildi.

Başkan Şentop, bunun üzerine Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez’e koltuğunu devretti. Gülez, çocukları selamlayarak TBMM’nin açılışının 102’nci yıl dönümünü kutlamak ve bugünün manasını daha iyi anlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gülez, Meclis’i çocukları açtığı için Başkan Şentop’a teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Burada konuşmaya gelirken Meclis bahçesi ve başkanlık koltuğunda söyleyeceklerimi hayal ettim. Geleceğe dair hayallerimi sizlerle paylaşmak isterim. Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak ülkemiz ve dünya devletlerinin karar alıcılarından isteklerim var. Biz çocuklar oyun oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de saçımız, kaşımız, gözümüz veya kilomuzla ilgili farklı düşünmeden kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını ümit ediyorum. İyi eğitim, iyi sağlık koşullarında yaşamanın dünyanın bütün çocuklarının hakkı olduğunu biliyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. Ama bu mümkün olmasa bile normal, insani şartlarda bir yaşam hakkına sahip olduğumuzu da hissetmek isteriz. Dünyadaki tüm çocukların savaşlardan uzak, barış içinde mutlu olmalarını istiyoruz. Biz bugünün çocukları yarının büyükleri bu güzel amaç için çok çalışmak zorundayız. Bu güzel ve anlamlı güde birlik ve beraberliğimizin dünya barış ve mutluluğuna katkıda bulunması dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."

Ali Kuşçu İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Berat Emir Sel de Genel Kurulda çocuklara özel hazırlanan kürsüde konuşma yaptı. Gülez, konuşmanın ardından 'Milletin Çocukları Meclis’in Çocukları' özel oturumunun bildiri olarak kabul edilmesini oylamaya sundu. Bildirinin oy çokluğuyla kabul edilmesi ardından oturum kapandı. Başkan Şentop, çocuklarla Meclis Genel Kurulu'nda fotoğraf çektirdi.