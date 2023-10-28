Ankara'da 3 katlı bina çöktü... 'Defalarca uyardık, dikkate almadılar'

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:03

Güncelleme: 28.10.2023 - 16:37

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki mobilya sitesinde dün gece saatlerinde yıkım çalışmaları tamamlanan bir binanın hafriyatı kaldırılırken bitişiğindeki 3 katlı bina çöktü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İçinde dükkânların bulunduğu bina kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

"DEFALARCA UYARDIK"

Bina sahibi Ayhan Soğukpınar, apartmanda üç farklı dükkânın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İki bina arasında yangın merdiveni için büyük bir boşluk vardı. Biz burada yıkım yapan arkadaşları binaya sıfır yaklaşmamaları için defalarca uyardık; fakat dikkate almadılar. Hafriyat alındıktan sonra dün gece saatlerinde bina çöktü. Can kaybı yok ama bina yıkıldı. Tahminime göre 80-100 milyon lira civarı zararımız var. Hukuki süreci başlatacağız."