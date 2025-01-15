Ankara'da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: Değeri 4 milyon TL!
Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, değeri 4 milyon TL olan 530 parça tarihi eser niteliğinde obje ve sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.B. ve S.Y. adlı iki şüpheli de gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bala ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 530 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eserlerin yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğu tespit edilirken, operasyonda gözaltına alınan S.B. ve S.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #Ankara #Operasyon #tarihi eser #Sikke
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