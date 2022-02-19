Ankara'da 8 Mart'a çağrı yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti
Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programının duyurulacağı basın açıklaması öncesinde gözaltına alındı.
Ankara Kadın Platformu, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programına ilişkin Ziya Gökalp Caddesi’ndeki Çankaya Belediye binası önünde basın açıklaması yapacaktı. Platform üyesi kadınlar, açıklamanın yapılacağı yere giderken polis engeli ile karşılaştı.
Kadınlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Sendika.org haber sitesinin görüntülerine göre, polis, gerginlik anının internet sitesinin muhabiri tarafından görüntülenmesine de izin vermedi. Bu görüntülerin ardından, açıklama yapmak isteyen kadınların gözaltına alındığı öğrenildi.
"KRİZİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERMEK İÇİN KADIN MÜCADELESİNİ YÜKSELTİYORUZ"
Yapılması planlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:
- Yaşamın bütün alanlarında varız, var olmaya devam ediyoruz. Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmedik, terk etmiyoruz! Erkek ve devlet şiddetine, krize ve yoksulluğa karşı yine 8 Mart’a yine alanlara çıkıyoruz. Yoksulluğun da şiddetin de yaşam alanlarımıza yönelik tüm saldırıların da asıl kaynağının patriyarkal kapitalizm olduğunu biliyoruz. Ve bu asıl krizi tarihin çöplüğüne göndermek için kadın mücadelesini yükseltiyoruz! Ankaralı kadınlar olarak 6 Mart Pazar günü saat 14.00’te Tandoğan Meydanı’nda umudu büyütmek için buluşuyoruz.
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