Ankara'da 8 Mart'a çağrı yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 17:25

Ankara Kadın Platformu, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programına ilişkin Ziya Gökalp Caddesi’ndeki Çankaya Belediye binası önünde basın açıklaması yapacaktı. Platform üyesi kadınlar, açıklamanın yapılacağı yere giderken polis engeli ile karşılaştı.

Kadınlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Sendika.org haber sitesinin görüntülerine göre, polis, gerginlik anının internet sitesinin muhabiri tarafından görüntülenmesine de izin vermedi. Bu görüntülerin ardından, açıklama yapmak isteyen kadınların gözaltına alındığı öğrenildi.

"KRİZİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERMEK İÇİN KADIN MÜCADELESİNİ YÜKSELTİYORUZ"

Yapılması planlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu: