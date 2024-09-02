Ankara'da acı olay: 11. kattan asansör boşluğuna düşüp, öldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede 11'inci kattan asansör boşluğuna düşen Eren Duran, yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 07:20
Ankara'da acı olay: 11. kattan asansör boşluğuna düşüp, öldü
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İlçeye bağlı Barış Mahallesi 770'inci Sokak'taki Poyraz Sitesi'nde dün akşam saatlerinde Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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