Ankara'da acı olay: 11. kattan asansör boşluğuna düşüp, öldü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede 11'inci kattan asansör boşluğuna düşen Eren Duran, yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Barış Mahallesi 770'inci Sokak'taki Poyraz Sitesi'nde dün akşam saatlerinde Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Komandolar araziye indi!
- Yangından etkilenen alanlar yapılaşmaya açıldı
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Rusya'dan Türkiye iddiası
- Kahraman kendisine yapılan 'kötü muameleyi' anlattı