Ankara'da acı olay: 11. kattan asansör boşluğuna düşüp, öldü

Yayınlanma: 02.09.2024 - 07:20

Güncelleme: 02.09.2024 - 07:21

İlçeye bağlı Barış Mahallesi 770'inci Sokak'taki Poyraz Sitesi'nde dün akşam saatlerinde Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.