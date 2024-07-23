Ankara'da acı olay: Asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:14
Ankara'da acı olay: Asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci öldü
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Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta stajyer olarak bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K. (15), 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILMADI

Ambulansa Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldıran A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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