Ankara'da acı olay... Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
Ankara’da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu o halde gören baba yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti.
Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu.
Oğlunu o halde gören baba yaşamına son verdi. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!