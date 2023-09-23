Ankara'da acı olay... Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi

Ankara’da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu o halde gören baba yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:41
Ankara'da acı olay... Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
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Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti.

Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu.

Oğlunu o halde gören baba yaşamına son verdi. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 


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Ankara intihar

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