Esenyurt'ta kadın cinayeti: Kanseri yenen eşini tabancayla katletti, ardından intihar etti!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:34

Güncelleme: 22.09.2023 - 08:07

Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında, dün 19.15 sıralarında, Müslüm Özer, evde eşi Fatma Özer ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle, Müslüm Özer, evde bulunan tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"KANSERİ YENDİ, BU CANAVARI YENEMEDİ"

Öte yandan, kanser hastası olan Fatma Özer'in yakın zamanda hastalığı yendiği öğrenilirken; olay yerinde cenazelerin evden çıkarılmasını bekleyen Fatma Özer'in kızı, "Kanseri yendi, bu canavarı yenemedi" diyerek ağıt yaktı.