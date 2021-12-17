Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam öncesi araç kuyruğu

17 Aralık 2021 Cuma, 22:05

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69, LPG'de 70 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Benzine dün gece de 56 kuruşluk zam yapılmıştı.

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Akaryakıt istasyonlarında zam öncesi araç kuyruğu! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 17, 2021

Zammın uygulanmasından önce, akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok yerinde akaryakıt istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu.

Ankara'da ortalama 10,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren 11,56 lira, 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira, 8,27 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı ise 8,97 lira olacak.