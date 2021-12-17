Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam öncesi araç kuyruğu

Benzin, motorin ve LPG fiyatları için alınan zam kararının uygulanmasından önce Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu.

ANKA
17 Aralık 2021 Cuma, 22:05
Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam öncesi araç kuyruğu
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69, LPG'de 70 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Benzine dün gece de 56 kuruşluk zam yapılmıştı. 

Zammın uygulanmasından önce, akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok yerinde akaryakıt istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu.

Ankara'da ortalama 10,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren 11,56 lira, 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira, 8,27 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı ise 8,97 lira olacak.


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