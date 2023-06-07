Adıyaman'da çadır kentte korkutan yangın!
Adıyaman’da çadır kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Adıyaman Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde bulunan çadır kentte yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan çadıra da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Olayda her iki çadır da kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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