Adıyaman'da çadır kentte korkutan yangın!

Adıyaman’da çadır kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:26
Adıyaman'da çadır kentte korkutan yangın!
Abone Ol google-news

Adıyaman Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde bulunan çadır kentte yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan çadıra da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olayda her iki çadır da kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


adıyaman çadır kent Yangın

İlgili Haberler

Ev yangınında kundaklama şüphesi: Damat gözaltına alındı

Ev yangınında kundaklama şüphesi: Damat gözaltına alındı
Trudeau, ülkedeki orman yangınlarını 'korkunç olarak niteledi

Trudeau, ülkedeki orman yangınlarını 'korkunç olarak niteledi
Ankara'da mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Ankara'da mobilya fabrikasında korkutan yangın!

En Çok Okunan Haberler