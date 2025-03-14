Ankara'da 'aranan şahıs' operasyonu: Bin 126 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 35, 5 yıla kadar hapis cezası olan 386 ve ifadeye yönelik aranan 675 kişi yakalandı.
Etiketler: #Ankara Valiliği #Ankara
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