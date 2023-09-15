Ankara'da avukatın aracına silahlı saldırı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 aylık hamile avukat Büşranur Y.'nin (27) evinin önünde park halindeki otomobiline, müvekkilinin husumetlisi tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:05
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Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta gece saatlerinde 6 aylık hamile olan avukat Büşranur Y.'nin evinin önünde park halindeki otomobiline, başka bir otomobilden silahla ateş açıldı.

Silah sesi üzerine evinden çıkan avukat Büşranur Y., aracına mermilerin isabet ettiğini gördü. Avukatın şikayeti üzerine güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

Görüntüde avukatın aracının yanında duran beyaz renkli bir otomobilden silahla ateş açıldığı görüldü. Polisin yaptığı araştırmada avukat Büşranur Y.'nin müvekkilinin husumetlisi R.Y.'nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan R.Y., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


adli kontrol Ankara

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