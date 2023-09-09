‘Sıfır Bir’ dizisi oyuncusu avukatın cüzdanını çaldı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:23

Güncelleme: 09.09.2023 - 14:27

4 yıldır Ankara’da avukatlık yapan Yunus Levent Küfüdür akrabasının düğününe katılmak için gittiği Adana’da cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı. Düğün sonrası Ankara’ya dönmek için Adana Havalimanı’na giden Küfüdür, güvenlik amaçlı cüzdanını x-Ray cihazındaki kutuya koydu.

O esnada önünde bulunan dizi oyuncusu Ulaş Ünal, kendi kutusuna düşen cüzdanı alıp poşete koyarak hızlıca uzaklaştı. Birkaç dakika içinde cüzdanın çalındığını fark eden Küfüdür yaşanan tüm süreci anlattı.

“CÜZDAN HALA ORTADA YOK”

Düğün sonrası Ankara’ya dönmek için gittiği Adana Havalimanı’nda cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşayan ve olayın havalimanında yaşanıyor olmasından dolayı büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Küfüdür, “Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda bir hırsızlık olayı yaşandı. Cüzdanım çalındı. Çalan şahısla birlikte 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın enteresan olan kısmı havaalanında olması. O kadar güvenlik kamerasının olduğu bir yerde hırsızlık yapmaya ancak cahiller cesaret ederdi. Şahıs da cesaret etti ve cezasını buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü’nün üstün gayreti sayesinde şahıslar cezaevine gönderildi. Kendisi aynı zamanda bir dizi oyuncusu. Talihsiz bir olay. Yanındaki 2 arkadaşının herhangi bir sabıkası yokmuş. Onlara yazık oldu. Cüzdan hala ortada yok. Cüzdanı nereye attıklarını hatırlamıyorlar. Adalet yerini buldu. Telefonumu ve cüzdanımı x-Ray’e koydum. Telefon geldi cüzdan gelmedi. Böyle bir olay olunca hemen havalimanı polisiyle birlikte güvenlik görüntülerine baktık. Belki bir harcama yaparlar ve peşlerine düşebiliriz diye kartlarımı kapatma gereği duymadım. İyi ki kapatmamışım çok işimize yaradı. Bu sayede izlerini sürebildik. Ben bu şekilde bir tedbir aldım ve şahıslara çok daha kısa sürede ulaşabildik. Hırsızlar bir cahil cesaretiyle her yerde kamera olan bir alanda kendilerini ele verdiler” ifadelerini kullandı.

“İNTERNETTEN AYAKKABI SİPARİŞİ VERMİŞ”

Ünal’ın cüzdanı çaldıktan sonra kredi kartından önce bir ayakkabı siparişi verip daha sonrasında 2 arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiğini ve “Yanıma gelip benden isteseydi çok daha fazla yardımcı olurdum” ifadelerini kullanan Küfüdür, “Cüzdanımı aldıktan sonra hırsızların yaşları genç olduğu için market ve büfelerden abur cubur almış. Genelde market alışverişi yapılmış bir de internetten ayakkabı siparişi vermiş. Arkadaş yanıma gelip bana ‘Abi ben ayakkabı almak istiyorum. Bir de bugün eğlenmek istiyorum’ deseydi çok daha fazlasını vererek yardımcı olurdum. Hem beni hem de kolluk kuvvetlerini yormuş oldu. Cüzdanımı çaldıktan sonra iki arkadaşını daha ayarlayıp alkol almışlar, eğlence mekanlarına gidip eğlenmişler. Bazı yerlerde benim kartımı kullanabilmişler ama bazı yerlerde de kartımın temassız limiti yetmediği için kullanamamışlar ve kendi ceplerinden ödemişler. Yani kendileri de zarara uğratmışlar. Bana gelen mobil bankacılık bildirimlerinde 3 farklı kartı 3 farklı yerde denediklerini öğreniyorum” açıklamasında bulundu.

Küfüdür, şüphelilerin suçlarını itiraf ettiğini ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.