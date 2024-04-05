Kocaeli'de evde doğalgaz sızıntısı: Aynı aileden 4 kişi rahatsızlandı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 08:51

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:07

Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişteki dairesinde yaşayan anne, baba ve 2 çocuğu, saat 01.30 sıralarında doğalgaz sızıntısı nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı yaşadı.

Aile fertlerinden biri bu sırada 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde ailenin doğal gaz kaynaklı zehirlenmeden rahatsızlandıkları belirlendi.

HASTANEYE GİTMEDİLER

Olay yerinde müdahale edilen aile, durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmedi. Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, yaptıkları incelemelerde sızıntının kombinin çiğ gaz atması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

Alınan önlemlerin ardından aile tekrar evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.