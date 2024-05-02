Ankara'da bir garip kaza: Otoparktan uçan otomobil, apartmanın 3'üncü katına çarptı!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoparktan uçan otomobil binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarına çarpıp, apartman boşluğuna düştü. Binada hasar oluşurken, yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Çankaya ilçesine Keklik Pınarı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, 06 EBF 673 plakalı otomobiliyle bir sitenin otoparkına girdi.
Sürücüsünün otoparkta direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, demir korkulukları aşarak, bir binanın 3'üncü katındaki daireye çarpıp, apartman boşluğuna düştü.
ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı ve dairenin duvarının kırıldığı oda kısmında şans eseri kimsenin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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