Ankara'da bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu

Ankara'da bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 12:18
Ankara'da bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu
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Bankacı Sokak Kocatepe Camisi alt geçidinde yaşlı bir kişinin yerde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, sokakta yaşadığı ve başına bir cisimle vurulduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.


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