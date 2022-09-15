Falyalı cinayeti'yle gündeme geldi: Metin Süs silahlı saldırıda yaralandı
Halil Falyalı cinayeti sonrasında , 'Söylemez kardeşler' suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs, Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Dün akşam saat 21.30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan bir parkın önünde iddiaya göre, kaldırımda yürüyen 42 yaşındaki Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı.
Metin Süs
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alındı. Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Öte yandan Metin Süs’ün suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürüldü.
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