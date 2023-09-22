Ankara’da bir kişi Güvenpark’ta anıtı ateşe verdi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi Güvenpark’ta bulunan anıtı ateşe verdi.
Ankara'da akşam saat 19:30 sıralarında Güvenpark’ta akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi anıtın önünde ufak çaplı bir yangın çıkardı.
Yangın bölgede bulunan trafik polisinin yangın söndürme tüpü ile müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangını çıkaran şahıs ise Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından anıt temizlendi.
İddialara göre aynı şahıs geçtiğimiz günlerde anıtın üzerine çıkmıştı.
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