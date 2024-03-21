Ankara'da kar yağışı başladı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:28

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:02

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.