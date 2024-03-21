Ankara’da depo yangını!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:06

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:53

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir işyerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta zarar oluştu.