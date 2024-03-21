Ankara’da depo yangını!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir işyerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:06
Abone Ol google-news

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir işyerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta zarar oluştu.

 


Ankara haberleri depo haberleri Yangın haberleri itfaiye haberleri

İlgili Haberler

Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede yangın: 11 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede yangın: 11 ölü
Ümraniye'de panik yaratan yangın... Tekne imalathanesi alev alev yandı

Ümraniye'de panik yaratan yangın... Tekne imalathanesi alev alev yandı
3 aylık Meva yangında öldü... Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi!

3 aylık Meva yangında öldü... Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’

Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
AKP'li ilçe başkanı, istifa eden kadının babasını darp etti... 'Yakamdan tutarak zorla depoya çekti'

AKP'li ilçe başkanı, istifa eden kadının babasını darp etti... 'Yakamdan tutarak zorla depoya çekti'
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti
İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...

İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı