Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi

Ankara'da 81 ilden gelen yaklaşık 5 bin eczacı, ekonomik koşullar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle 'Büyük Eczacı Mitingi' adı altında miting yaptı.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 17:02
Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi
Abone Ol google-news

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta Türk Eczacıları Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen 'Büyük Eczacı Mitingi'ne, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri, eczacı odaları üyeleri, eczacılık fakülteleri öğrencileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Güvenlik tedbirleri altında yapılan mitingde eczacılar, hak kayıpları, ekonomik koşullar, ilaç fiyat farkları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, mesleklerine karşı yapılan haksızlıklara karşı durmak için mitingi yaptıklarını söyledi.

Salgın sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Üney, eczacılarla ilgili yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilaç alım protokolünde sıkıntılar yaşandığını, iyileştirme yapılmasını istedi.


Ankara Büyük Eczacı Mitingi eczacı Türk Eczacıları Birliği

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler