Bakan Kirişci: MHP’nin mitingleri, bazılarını telaşlandırmakta

19 Kasım 2022 Cumartesi, 14:14

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’na katılmak üzere Osmaniye’ye geldi. Bakan Vahit Kirişci, çeşitli temaslarının ardından MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın kendileri için önemini vurgulamak isterken sözü MHP'nin yaptığı bölgesel mitinglere getirdi. AKP ve MHP'nin birlikteliği için "Bu birliktelik özellikle son günlerde hem bazı çevrelerin ülke içindeki hem de yurt dışındaki insanları dikkatini çekmektedir" diyen Kirişçi, sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu mitingler, bazılarını telaşlandırmakta, bazılarını ürkütmekte. Beklenti çünkü daha farklıydı. Ama çok şükür pandemi ve sonrasında Rusya, Ukrayna savaşı ile birlikte bir lider diplomasisi dünyaya mührünü vurdu. 'Ben liderim' denilmeyle, lider olunmaz. Liderlik bir Allah vergisidir. Bu aziz milletin yöneticileri belirli aralıklarla da olsa bu tür liderlere kavuşmuştur. 20 yıldan beri bizim de liderimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık dünya gündemini belirleyen bir ülkenin aynı zamanda lideri olmuş oldu. Zaten mazlumların umuduydu, mazlumların umudu olduğunu son dönemde daha fazla hissettirir hale geldi. 'Dünya 5'ten büyüktür' deme cesaretini BM'nin kürsüsünden dile getirdi. 'Daha adil bir dünya olmalı' ifadesiyle de dünyadaki haksızlıklara tabiri yerindeyse, haykırmış oldu. Bunun altını dolduruyoruz şu anda ülke olarak."