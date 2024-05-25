BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ

25 Mayıs 2024 Cumartesi

CHP, 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara Tandoğan Meydanında “Büyük Emekli Mitingi” düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Gamze TAŞÇIER, mitingle ilgili yaptığı açıklamada; Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla Ankara’da toplanacaklarını,..bu şekilde enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi “insanca yaşam” yerine “sefalet koşullarında yaşam”a mahkûm eden iktidara, “bu büyük adaletsizliğe son verin” demek için meydanlarda olacaklarını” açıkladı.

Daha önce emeklilikte yaşa takılanlar, kademeli emeklilik ve çırak, staj mağdurları taleplerini dile getirmek için meydanlara çıkmıştı.

Ancak, ilk defa emekliler haklı taleplerini dile getirmek için miting yapıyor. Bu büyük bir gelişme. Sayıları 16 milyona ulaşan emekliler aslında ne kadar büyük bir güç olduklarını maalesef yeni fark ettiler. Emekli derneklerine çok büyük görevler düşüyor. Derneklerin emeklilerin bugün içinde bulundukları büyük geçim sıkıntısı ve hayat mücadelelerini her platformda dile getirme ve iktidarın bu yönde ciddi adımlar atmasını sağlamak için mücadele etmesi gerekiyor. Ülkemizde sosyal güvenlik hakları maalesef mücadele verilmeden alınamıyor. Bunun en büyük örneği emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT’liler. 23 yıl sonra tam istedikleri gibi olmasa bile amaçlarına ulaştılar.

Ülkemizde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle büyük ölçüde yoksullaşan, aylıkları açlık sınırının çok altına düşen, hayata tutunmaya çalışan ve mağduriyeti en fazla olan kesim emeklilerdir.

2024 yılı iktidar tarafından “Emekliler Yılı” ilan edildi. Emekliler için özel bir yıl olan 2024 yılında onların sorunlarının çözülmesi yönünde adımlar atılması elbette emekliler tarafından bekleniyor idi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinden önce emekli aylıklarına ek zam veya 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylıklarına artış beklentisi vardı ancak hiç biri olmadı. Emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Sonra ne oldu Dağ fare doğurdu!

Emekliler için 21 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 20/5/2024 tarihli ve 8481 sayılı Cumhurbaşkanı kararı eki karar ile tüm emekli ve hak sahiplerinin (çocuklar hariç) kamu kurum ve kurulularına ait sosyal tesislerde 31/12/2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim yapılması öngörülmüş.

Sanki emekliler ile dalga geçiliyor. Emekli bırakın seyahat edip sosyal tesislerde konaklamayı, 10 bin lira maaş ile beslenemiyor, kirasını ödeyemiyor, çocuğuna harçlık veremiyor, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Yıllarca devletine prim ödeyerek emekli olan ve çalıştığı sürede oluşturduğu hayat standardına yakın bir emeklilik hayatı hayal eden emekliler maalesef derin bir yoksulluk yaşıyor.

Emekliler için acilen yapılması gereken şeyler var. Tüm emeklilerin öncelikli sorunu, düşük emekli maaşlarının insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılması. Her insan bunu hak ediyor. Bunun için;

-Tüm emekliler açısından daha sade, anlaşılır ve adil tek bir aylık hesaplama sisteminin getirilmesi ve aylıklar arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi, intibak işleminin tüm emekliler açısından yapılarak aylık miktarlarının iyileştirilmesi.

-Adil olmayan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal sigortalar sisteminden çıkarılıp sosyal yardımlar kapsamına alınması.

-Emekli aylık artışlarında dikkate alınacak enflasyon oranının tespitinde zorunlu temel ihtiyaçları kapsayan (gıda, giyim, yakacak, sağlık, eğitim ..vb) mal ve hizmetlerin artış oranlarının esas alınması.

-Emeklilere ödenen bayram ikramiye tutarının 10.000 liraya yükseltilmesi.

-Emekli aylıklarından yapılan ilaç, muayene, optik ve reçete katkı payı kesintilerinin tamamen kaldırılması.

-Malullük aylığı alan kanser hastaları ile kadında 58, erkekte 60 yaş ve üzeri olanların kontrol muayenesine gönderilmemesi.

-Malullük aylığı talebinde bulunacak Bağ-Kur’lular için işyerini kapatma veya devretme şartının kaldırılması.

-Malullük aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, aylık alırken yine aynı statüde aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmalarına imkan verilmesi.

-Emekli ve hak sahipleri için konut, ulaştırma, eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında verilecek haklarda öncelik, indirim ve kolaylıklar sağlanması,

-Belirli bir yaşın üzerinde olan emeklileri sosyal hayattan koparmamak, yaşam sevinçlerini artırmak, kendi yaşıtlarıyla zaman geçirmelerini sağlamak için kreş yapısında kurumlar kurmak.

CHP önderliğinde yapılacak “Büyük Emekli Mitingi” çok büyük önem taşıyor. Sayıları 16 milyonu bulan emekli ve hak sahiplerinin mağduriyeti ve haklı talepleri bu mitingde gündeme getirilecek ve iktidara talepler iletilecek. Emeklilere sivil toplum örgütlerinin destek vermesi şart. Emeklilerin talepleri iktidar tarafından çok dikkatli dinlenmeli ve mutlaka bu sorunların çözümü için adımlar atılmalıdır.

