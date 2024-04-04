Ankara'da büyük yangın... 16. saatin sonunda kontrol altına alındı!
Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.
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İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.
Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor.
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