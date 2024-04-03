Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti… Gece kulübünün sabıkası kabarıkmış!

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından mekanda, geçmişte yaşanan cinayetler ve silahlı saldırılar da ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:25
Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti… Gece kulübünün sabıkası kabarıkmış!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'taki yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi 1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. 

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Apartman içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle, daire sakinlerinin şikayetçi oldukları da belirtildi. 

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALMIŞ

Masquerade kulübüyle ilgili geçmişte yaşanan silahlı saldırılar ve cinayetler de ortaya çıktı. Masquerade kulübün adı 13 yıl önce Discorium’du. Bu mekân, 1500 kişilik kapasitesiyle öne çıkarken, R&B ve Hip Hop müziğiyle tanındı. Burada, 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçılar da performans sergilemişti.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.

İSVEÇLİ GENÇ KADIN MAGANDA KURŞUNUNDA ÖLMÜŞTÜ

Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti.. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.

GEÇ GELEN SİPARİŞ KURŞUNLAMASI YAŞANMIŞTI

2016 yılında Masquerade'de başka bir silahlı saldırı yaşandı. Kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, dışarı çıkarılan saldırganlar, otomobillerine binecekleri sırada kulübe doğru kurşun yağdırmıştı. Güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yine 2016 yılında 7 Mayıs Cumartesi günü kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir'in hayatını kaybetmişti.

KAVGADA VALE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.


beşiktaş haberleri Gece kulübü haberleri Yangın haberleri sabıka kaydı haberleri

İlgili Haberler

29 kişi hayatını kaybetmişti... Yangın çıkan gece kulübünün sahibi kim? Gece kulübünde neden yangın çıktı?

29 kişi hayatını kaybetmişti... Yangın çıkan gece kulübünün sahibi kim? Gece kulübünde neden yangın çıktı?
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni ayrıntılar... Apartman yöneticisi konuştu: 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni ayrıntılar... Apartman yöneticisi konuştu: 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'
29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün yangın sonrası görüntüleri ortaya çıktı

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün yangın sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi

Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'
Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi

Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım

Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım
Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor

Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor
13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik

13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik