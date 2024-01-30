Ankara'da ByLock operasyonu... 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:37
Ankara'da ByLock operasyonu... 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.


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