Ankara'da coşkulu 1 Mayıs: ‘Asgari ücretinen, vergiynen devlet yönetilmez’

Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:19

Güncelleme: 01.05.2025 - 16:32

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki gruplar öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. Buradan Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na yürüyüş düzenlendi.

Meydanda, kürsünün bulunduğu platforma, “Emek, barış, demokrasi, adalet için biz kazanacağız. Yaşasın 1 Mayıs” yazılı büyük bir pankart asıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, alana girişlerde iki kez arama yaparken, bir polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi.

Yağmura karşın kutlamalara onbinlerce yurttaş katıldı. Kutlamalarda aileler ile birlikte çocuklar da vardı. Kortejin en önünde DİSK bando ekibi yer aldı.

GENÇLER YOĞUNLUKTAYDI

Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Başta ODTÜ’lüler olmak üzere üniversite öğrencileri coşku içinde, koşarak alana girdi.

Sendikalar da öğrenciler için yolu açarken, alkışlarla onlara destek verdi. Kutlamalarda sendikalar, meslek ve sivil tolum örgütleri, siyasi partiler, öğrenciler geniş katılımla yer aldı. Birleşik Kamu-İş de Tandoğan’daki kutlamalara geniş katılım gösterdi.

‘HAK, HUKUK, ADALET’

Yürüyüş ve miting sırasında sık sık “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. CHP’liler, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafıyla birlikte üzerinde, “Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir” yazan pankart taşıdı. Eğitim-Sen, “Tarikat ve MESEM Bakanı Yusuf Tekin istifa” yazılı pankart açtı.

‘ASGARİ ÜCRETİNEN, VERGİYNEN...’

Dev-Sağlık-İş üyeleri, “Asgari ücretinen, vergiynen devlet yönetilmez” yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sırasında “Her yer Taksim, her yer direniş; Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek; Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz; Faşizme karşı omuz omuza” sloganları da atıldı. Özelleştirmeler protesto edildi.

Şehir Plancıları Odası, tutuklu şehir plancılarının fotoğraflarının yer aldığı pankart açarak meslektaşlarına özgürlük istedi. DİSK dışında başka bandolar da vardı. Kademeli emeklilik talepleri de alanda dile getirildi.

‘TALİMATLA ADALET’

“Talimatla adalet, torpille kadro” pankartı dikkat çekti. Taraftar gruplarının de yer aldığı kutlamalarda çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri de yer aldı.

Alandaki kutlamalar halaylar, şarkılar eşliğinde devam etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yürüyüş güzergahına katılımcıların kullanımı için mobil tuvalet araçları yerleştirdi.

‘TUZ KOKTU, ADALET BİTTİ’

Tertip Komitesi adına ortak açıklamayı DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya okudu.

Ortak açıklamada, “Bugün içeride ve dışarıda mücadele etmek için çok sebebimiz var. Tuz koktu, adalet bitti. Artık nerdeyse kundaktaki bebek bile adalet talep edecek durumda. Ama iktidar halkın adalet ve demokrasi talebine kulaklarını tıkamış durumda. Ama biliyoruz hiçbir duvar, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, öğrencilerin talepleri karşısında ayakta duramaz; hiçbir barikat halkın adalet talebini durduramayacak” denildi.

Seçilmiş belediye başkanlarının, siyasetçilerin, gazetecilerin, öğrencilerin tutuklanmasıyla başlayan “cadı avının” bardağı taşıran son damla olduğuna işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bizler biliyoruz ki bu ülke 3- 5 haraminin, bir avuç sermayedarın ülkesi değil. Bu ülke bizim ülkemiz. Emeğiyle geçinenlerin, alın teri için mücadele edenlerin ülkesi. Bu yüzden inatla ‘adalet’ diye haykırıyor milyonlarca yurttaşımız. Bu yüzden inatla ‘eşitlik, özgürlük’ sloganları yankılanıyor sokaklarda, meydanlarda... 1 Mayıs alanından bir kez daha uyarıyoruz. Tüm seçilmişlere, halkın iradesine yönelik baskılar son bulsun. Tüm tutuklu siyasetçiler serbest bırakılsın. Halkın iradesini yok sayan darbe pratikleri ve kayyımlar son bulsun. Tutuklu bulunan potansiyel Cumhurbaşkanı adayları serbest bırakılsın, siyasi yasaklar kaldırılsın. Türkiye’nin yarını gençlerimiz serbest bırakılsın. Yargı üzerindeki siyasi baskılar son bulsun. ‘Tek adam rejimi’ne asla ama asla teslim olmayacağız. Ülkemizin demokratik geleceği için hiç durmadan mücadele edeceğiz.”

‘HESAP BOZULUYOR, BOZULACAK’

Açıklamada, halk kesimlerinin gün geçtikçe derinleşen yoksulluğa itildikleri, yoksulluk arttıkça iktidarın baskılarının da arttığı belirtildi.

“Hiçbir engel yoksulluğa karşı mücadeleyle, adalet ve demokrasi mücadelesinin birleşmesini engelleyemiyor” denilen açıklamada, “İşler iktidarın umduğu gibi olmuyor, hesap bozuluyor. Bozulacak. Çok iyi biliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ankara’daki kutlamalar konser ile sona erdi.

TÜRK-İŞ’TEN MİTİNG YERİNE ‘BASIN AÇIKLAMASI’

Türk-İş bu yıl Ankara’da miting alanında yer almak yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmayı tercih etti.

Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, “Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekun hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız. Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz” dedi.

İşçiler, “susma sustukça sıra sana gelecek”, kıdeme uzanan eller kırılsın” sloganları attı. Açıklamanın ardından “hadi bi halay çekelim ondan sonra dağılalım” anonsu ile birlikte katılımcılar halay çekip bakanlık önünden ayrıldı. Bu arada Türk-İş’e bağlı bazı sendikalar, basın açıklaması yerine Tandoğan Meydanı’ndaki mitingde yer aldı.