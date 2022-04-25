Ankara'da deprem meydana geldi
Merkez üssü Ankara olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli 3.8 olarak açıkladı.
Merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.96 km olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Çubuk (Ankara)
Tarih-Saat : 25.04.2022, 05:45:48 TSİ
Enlem : 40.4756 N
Boylam : 33.0205 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/yABOWuxKRD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ, 3.8 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 olarak açıkladığı depremin derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 25, 2022
AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) https://t.co/UkVKnBu6l5
25.04.2022, 05:45:47 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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