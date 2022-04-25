Ankara'da deprem meydana geldi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:29

Merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.96 km olarak açıkladı.

KANDİLLİ, 3.8 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 olarak açıkladığı depremin derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.