Ankara'da deprem meydana geldi

Merkez üssü Ankara olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli 3.8 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:29
Ankara'da deprem meydana geldi
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Merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesi olan bir deprem meydana geldi.  AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.96 km olarak açıkladı. 

KANDİLLİ, 3.8 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 olarak açıkladığı depremin derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.


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